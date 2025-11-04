Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности провести выборы в парламент до истечения нынешнего срока полномочий органа.

"Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока", - цитирует его издание Srbija Danas.

Вучич отметил, что точные даты будут определены позднее. "Когда? Об этом будет принимать решение уполномоченный орган. А народ на выборах покажет, какую политику поддерживает", - отметил сербский лидер.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются протестные акции, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что повлекло гибель 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на руководство страны. Одним из их требований является проведение досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с правоохранителями.