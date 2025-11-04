Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2025 / 14:34
КОТИРОВКИ
USD
04/11
80.8861
EUR
04/11
93.3848
Новости часа
Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства
Москва
4 ноября 2025 / 14:34
Котировки
USD
04/11
80.8861
0.0000
EUR
04/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии
4 ноября 2025 / 12:14
Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии
© AP Photo/ Darko Vojinovic/ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности провести выборы в парламент до истечения нынешнего срока полномочий органа.

"Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока", - цитирует его издание Srbija Danas.

Вучич отметил, что точные даты будут определены позднее. "Когда? Об этом будет принимать решение уполномоченный орган. А народ на выборах покажет, какую политику поддерживает", - отметил сербский лидер.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются протестные акции, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что повлекло гибель 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на руководство страны. Одним из их требований является проведение досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с правоохранителями.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:14
Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии
11:58
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства
11:40
В России число заболевших гриппом за неделю выросло в два раза
11:21
Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели
10:59
Мишустин на встрече с Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от Путина
10:43
Дмитриев приветствовал решение канцлера ФРГ о высылке мигрантов
10:20
Президент утвердил День языков народов России
21:31
CNN: рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 37%
21:15
Мишустин прилетел в Пекин
20:59
Захарова считает, что Италия "рухнет вся" из-за бессмысленных трат на Украину
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения