4 ноября 2025 / 16:05
Скончался оказавшийся под завалами башни в Риме румынский рабочий
4 ноября 2025 / 12:33
Скончался оказавшийся под завалами башни в Риме румынский рабочий
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС

Один из двух румынских рабочих, пострадавших при обрушении в центре Рима средневековой башни, умер в больнице. Об этом информировало Радио Румынии.

Отмечается, что рабочий оставался под завалами порядка 11 часов, был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Как сообщил МИД Румынии, второй румынский рабочий, находившийся на стройке, получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.

Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло в понедельник около полудня. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Радио Румынии передает, что причиной обрушения могли послужить ведущиеся в последние месяцы работы по строительству поблизости новой линии метро. 

