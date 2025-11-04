Российские ВС поразили объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ

Российские войска ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.