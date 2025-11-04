Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства.

"В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, - наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!" - отметил он на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале.