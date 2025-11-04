Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Общество
Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства
4 ноября 2025 / 12:57
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства.
"В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, - наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!" - отметил он на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале.