Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2025 / 16:05
КОТИРОВКИ
USD
04/11
80.8861
EUR
04/11
93.3848
Новости часа
Южная Корея может построить атомную подлодку к 2035 году В Германии скончался самый пожилой житель страны
Москва
4 ноября 2025 / 16:05
Котировки
USD
04/11
80.8861
0.0000
EUR
04/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства
4 ноября 2025 / 12:57
Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства.

"В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, - наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!" - отметил он на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:14
Южная Корея может построить атомную подлодку к 2035 году
14:57
В Германии скончался самый пожилой житель страны
14:45
Миронов предложил повысить порог нуждаемости для пособий одиноким родителям
14:32
Муфтий Москвы поздравил сограждан с Днем народного единства
14:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 204 БПЛА ВСУ
13:58
Лукашенко пригласил Моди совершить визит в Белоруссию
13:45
Мишустин обратил внимание на востребованность российской военной продукции на мировом рынке
13:30
На Украине Тургенев признан символом "российского империализма"
13:16
Польша намерена создать собственную "стену дронов"
12:57
Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения