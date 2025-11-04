Польша намерена приступить к работе над собственной "стеной дронов", не дожидаясь Евросоюза. Об этом агентству Bloomberg сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, в ноябре его ведомство назовет сумму инвестиций в технологии для выявления и нейтрализации дронов. Не менее половины контрактов должны быть отданы польским компаниям, отметил замминистра.

"Мы согласны с идеей защиты неба над всем Евросоюзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам", - указал он.

Правительство надеется завершить работу над системой за два года.

"Стена дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, нацеленный на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Инициатива находится на стадии разработки и отбора прототипов.