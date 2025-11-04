Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 ноября 2025 / 16:05
Южная Корея может построить атомную подлодку к 2035 году В Германии скончался самый пожилой житель страны
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
Общество
На Украине Тургенев признан символом "российского империализма"
4 ноября 2025 / 13:30
4 ноября 2025 / 13:30
На Украине Тургенев признан символом "российского империализма"
© Yaghobzadeh Rafael/ ABACA via Reuters Connect/ТАСС

Писатель Иван Тургенев признан на Украине символом пропаганды "российского империализма". Об этом со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти сообщает ТАСС.

Так, согласно закону, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем одного из классиков русской литературы.

Некоторое время назад Институт национальной памяти Украины создал и опубликовал список признанных "имперскими" российских деятелей культуры и политики, а также исторических событий, которые подлежат на Украине "декоммунизации". В этот список включены Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин, а также Бородинская и Полтавская битвы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно ужесточился.

