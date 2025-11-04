Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Экономика
Мишустин обратил внимание на востребованность российской военной продукции на мировом рынке
4 ноября 2025 / 13:45
Мишустин обратил внимание на востребованность российской военной продукции на мировом рынке
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Современная российская военная продукция признана и востребована на международном рынке, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении коллективу АО "Рособоронэкспорт" по случаю 25-летия акционерного общества, которое опубликовано на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ отметил, что "Рособоронэкспорт" уже четверть века является единственным государственным посредником по экспорту и импорту вооружений, технологий и услуг военного и двойного назначения, внес существенный вклад в укрепление обороноспособности и технологического суверенитета страны.

По его словам, компания зарекомендовала себя как надежный партнер, реализовала крупные проекты и внесла весомый вклад в развитие военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами.

Мишустин подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" стал одним из драйверов отечественного оборонно-промышленного комплекса, обеспечив загрузку производственных мощностей, сохранение квалифицированных кадров и финансовую устойчивость предприятий отрасли.

"Современная российская военная продукция отличается уникальными технологическими решениями, признана и востребована на международном рынке. Пример тому - расширение географии поставок, увеличение портфеля заказов "Рособоронэкспорта", - указал он.

Глава правительства убежден, что профессионализм и ответственное отношение к делу сотрудников компании и впредь будут залогом успешного решения масштабных задач. Он также пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых достижений на благо РФ.

Во вторник исполнилось 25 лет со дня основания госкорпорации. ФГУП "Рособоронэкспорт" был образован как единый государственный посредник в торговле оружием в сфере военно-технического сотрудничества. 

