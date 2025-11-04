Лукашенко пригласил Моди совершить визит в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить республику.

"Были бы рады приветствовать в Беларуси премьер-министра Моди. Мы всегда готовы его принимать, ждем его в Беларуси. Я уверен, что белорусы хотели бы увидеть здесь премьер-министра, очень опытного, грамотного и очень влиятельного человека", - отметил Лукашенко при общении с послом Индии Ашоком Кумаром.

Он также обратил внимание, что у него лично сложились очень добрые и теплые отношения с индийским премьером. "Мы постоянно с ним контактируем на международных площадках, как это было в последнее время в Китае на заседаниях ШОС", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Он также отметил, что Минск готов сделать все необходимое для успешного председательства Индии в БРИКС в 2026 году. "Мы готовы с вами работать под вашим председательством в БРИКС и готовы сделать все необходимое для того, чтобы ваше председательство было успешным. Мы благодарны вам за ту помощь и поддержку, которую вы оказали нам при вступлении в ШОС, а также за партнерство в БРИКС", - заявил глава белорусского государства.