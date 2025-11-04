Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 204 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 3 управляемые авиабомбы и 204 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 837 танков и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 800 единиц специальной военной автомобильной техники.