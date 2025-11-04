Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2025 / 16:06
Москва
4 ноября 2025 / 16:06
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Безопасность
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 204 БПЛА ВСУ
4 ноября 2025 / 14:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 204 БПЛА ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 3 управляемые авиабомбы и 204 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 837 танков и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 800 единиц специальной военной автомобильной техники. 

