Муфтий Москвы поздравил сограждан с Днем народного единства

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил жителей страны с Днем народного единства. Текст поздравления размещен в Telegram-канале ДСМР.

"Праздник народного единства - это повод еще раз осознать, что независимо от национальной и религиозной принадлежности, все мы - граждане одной страны - России! Народное единство особенно ярко, как сегодня, проявляется в эпоху тяжелых испытаний, поэтому история России всегда подтверждается примерами, когда сила духа и объединение граждан вокруг своего любимого Отечества позволяли преодолевать самые трудные невзгоды и лихолетье", - следует из текста поздравления.

"Пусть этот светлый и значимый день наполнит ваши сердца гордостью за наше государство и нашу Родину, вдохновением на новые достижения и укреплением дружбы и сотрудничества. Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия! И да хранит Всевышний всех вас в добром здравии и воздаст за благие деяния", - указал глава ДСМР.

В России День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.