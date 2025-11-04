Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Экономика
Миронов предложил повысить порог нуждаемости для пособий одиноким родителям
4 ноября 2025 / 14:45
© Владимир Гердо/ ТАСС
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплачивать пособия одиноким родителям, чьи доходы не превышают полтора прожиточных минимума.
"Сейчас, если у тебя доходы равны, даже на несколько копеек больше, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо. И вот порог нуждаемости, мы совершенно убеждены, нужно устанавливать в полтора прожиточных минимума", - сказал он в беседе с ТАСС.
Миронов заявил о необходимости ввести в России статус одинокого родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране много одиноких отцов. Вместе с тем, по его мнению, нужно установить единые льготы для одиноких родителей.