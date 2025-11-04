Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Общество
В Германии скончался самый пожилой житель страны
4 ноября 2025 / 14:57
© IMAGO/ Stefan Zeitz via Reuters Connect/ТАСС
Самый пожилой житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации общины Кернен, где проживал мужчина.
В нем сказано, что Хайдле мирно ушел из жизни в ночь на 1 ноября. 2 сентября мужчина отметил свой 110-й юбилей.
По данным газеты Stuttgarter Zeitung, Хайдле, слесарь по профессии, до преклонного возраста находился в хорошей физической форме и еще в 99 лет управлял автомобилем. Около 30 лет он не обращался к врачам.