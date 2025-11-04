В Германии скончался самый пожилой житель страны

Самый пожилой житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации общины Кернен, где проживал мужчина.

В нем сказано, что Хайдле мирно ушел из жизни в ночь на 1 ноября. 2 сентября мужчина отметил свой 110-й юбилей.

По данным газеты Stuttgarter Zeitung, Хайдле, слесарь по профессии, до преклонного возраста находился в хорошей физической форме и еще в 99 лет управлял автомобилем. Около 30 лет он не обращался к врачам.