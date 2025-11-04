Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Технологии
Технологии
Южная Корея может построить атомную подлодку к 2035 году
4 ноября 2025 / 15:14
Южная Корея может построить атомную подлодку к 2035 году
© ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Республика Корея может построить подлодку с ядерной силовой установкой на основе собственных технологий к концу 2030-х годов. С таким заявлением выступил высокопоставленный сотрудник Минобороны страны в ходе заседания с участием президента Ли Чжэ Мёна.

"Полагаю, что мы способны построить атомную субмарину с помощью наших технологий, если соединить достигнутые к нынешнему моменту технологии и потенциал государства. Если мы приступим к строительству во второй половине 2020-х годов, решив вопрос с ядерным топливом посредством консультаций с США, то спуск первого корабля возможен в середине или в конце 2030-х годов", - отметил глава управления материального обеспечения Минобороны Республики Корея Вон Чжон Дэ.

"Мы находимся в процессе обеспечения ключевых технологий, необходимых для атомной подлодки, идет проверка их безопасности", - отметил он. В вопросе строительства неатомных подлодок Южная Корея "уже владеет компетенциями на мировом уровне", обратил внимание чиновник.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу своего коллеги Ли Чжэ Мёна заявил, что разрешит Южной Корее строительство атомной подлодки на верфи в Соединенных Штатах. Тогда же южнокорейские СМИ предположили, что в Сеуле были бы больше заинтересованы в строительстве субмарины на собственной территории, а также в получении американского ядерного топлива. 

