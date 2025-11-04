Президент Туркмении посетит США с рабочим визитом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты, где 6 ноября примет участие в саммите Центральная Азия - США. Об этом информировало государственное агентство TDH.

Сообщается, что Бердымухамедов также проведет двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча 6 ноября в Вашингтоне станет первым саммитом с участием Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был американским лидером.