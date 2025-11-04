Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Политика
Президент Туркмении посетит США с рабочим визитом
4 ноября 2025 / 15:30
© Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты, где 6 ноября примет участие в саммите Центральная Азия - США. Об этом информировало государственное агентство TDH.
Сообщается, что Бердымухамедов также проведет двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча 6 ноября в Вашингтоне станет первым саммитом с участием Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был американским лидером.