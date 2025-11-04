Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 ноября 2025 / 11:13
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 300 военных
4 ноября 2025 / 15:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 300 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 300 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 225 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Южная" - до 105, "Центр" - до 430, "Восток" - свыше 240, "Днепр" - до 80 военнослужащих.

