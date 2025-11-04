Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Экономика
Путин поручил правительству утвердить дорожную карту по добыче редкоземов
4 ноября 2025 / 15:59
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Правительству России необходимо до декабря утвердить дорожную карту по долгосрочному развитию добычи редких и редкоземельных металлов. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень распространил Кремль.
Кабинету министров поручено до 1 декабря "с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.