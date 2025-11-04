Путин поручил правительству утвердить дорожную карту по добыче редкоземов

Правительству России необходимо до декабря утвердить дорожную карту по долгосрочному развитию добычи редких и редкоземельных металлов. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень распространил Кремль.

Кабинету министров поручено до 1 декабря "с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.