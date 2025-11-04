Politico: Украине поставили четверку за прогресс в евроинтеграции

Издание Politico представило собственный рейтинг оценок усилий стран по присоединению к Европейскому союзу на основе комментариев официальных лиц и дипломатов в сообществе.

Так, усилия Черногории можно было бы оценить на высший балл, у Албании - пять с минусом. Молдавия получает четыре с плюсом. Усилия Украины, предпринятые для членства в ЕС, можно оценить на твердую четверку, Грузия "экзамен" на вступление провалила бы.

Ожидается, что 4 ноября Брюссель опубликует доклад о расширении ЕС, в котором даст оценку усилиям желающих вступить в объединение стран.

Согласно публикации, самые низкие оценки получают Сербия, Босния и Герцеговина, а также Грузия. Как отмечает Politico, первые две страны "погрязли в политических кризисах, которые тормозят прогресс", а ситуация с демократией в Грузии "находится в свободном падении".