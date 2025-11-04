Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
На Урале из-за снега объявили штормовое предупреждение
4 ноября 2025 / 16:30
На Урале из-за снега объявили штормовое предупреждение
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

В нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) на 5 ноября объявили штормовое предупреждение из-за снега и метели. Об этом информировали в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС РФ, передает ТАСС.

"Штормовое предупреждение. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 5 ноября в Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах местами ожидается сильный снег, метель", - следует из сообщения ГУ МЧС РФ по Югре.

Согласно прогнозам синоптиков, 5 ноября в Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололедные явления. В Челябинской области ожидаются метели, на некоторых участках дорог гололедица от наката, порывы ветра до 20 м/с, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега. На Ямале - метель, сильный снег и порывы ветра до 20 м/с.

В региональных ГУ МЧС призывают обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также переобуть авто на зимнюю резину. 

