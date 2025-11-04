Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент РФ поручил расширить программу дальневосточной ипотеки на учителей
4 ноября 2025 / 16:44
Президент РФ поручил расширить программу дальневосточной ипотеки на учителей
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Кабинету министров поручено до декабря распространить программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" еще на три категории возможных получателей, в числе которых учителя. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень публикует Кремль.

Так, дальневосточную ипотеку распространят "на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года", а также "на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций" в регионах Дальнего Востока и Арктики.

Вместе с тем программа будет расширена "на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц". 

