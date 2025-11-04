Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Безопасность
Швеция проведет на Балтике маневры НАТО по борьбе с подлодками
4 ноября 2025 / 16:59
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив
Швеция в период с 10 по 14 ноября проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Вооруженных сил королевства.
Как отмечается, маневры "станут одной из регулярных серий учений НАТО с осени 2026 года". В рамках учений шведские военные "поделятся с альянсом своими знаниями в этой области".
Согласно пресс-релизу, благодаря неровному каменистому дну и солоноватой воде с переменной соленостью морское дно Швеции представляет собой "идеальное укрытие для подлодок". Именно это побудило ВМС королевства разработать средства борьбы с подлодками, адаптированные к таким сложным условиям.