Швеция проведет на Балтике маневры НАТО по борьбе с подлодками

Швеция в период с 10 по 14 ноября проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Вооруженных сил королевства.

Как отмечается, маневры "станут одной из регулярных серий учений НАТО с осени 2026 года". В рамках учений шведские военные "поделятся с альянсом своими знаниями в этой области".

Согласно пресс-релизу, благодаря неровному каменистому дну и солоноватой воде с переменной соленостью морское дно Швеции представляет собой "идеальное укрытие для подлодок". Именно это побудило ВМС королевства разработать средства борьбы с подлодками, адаптированные к таким сложным условиям.