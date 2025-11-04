Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 ноября 2025 / 19:08
Швеция проведет на Балтике маневры НАТО по борьбе с подлодками
1 ноября 2025 / 11:13
Швеция проведет на Балтике маневры НАТО по борьбе с подлодками
4 ноября 2025 / 16:59
Швеция проведет на Балтике маневры НАТО по борьбе с подлодками
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Швеция в период с 10 по 14 ноября проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Вооруженных сил королевства.

Как отмечается, маневры "станут одной из регулярных серий учений НАТО с осени 2026 года". В рамках учений шведские военные "поделятся с альянсом своими знаниями в этой области".

Согласно пресс-релизу, благодаря неровному каменистому дну и солоноватой воде с переменной соленостью морское дно Швеции представляет собой "идеальное укрытие для подлодок". Именно это побудило ВМС королевства разработать средства борьбы с подлодками, адаптированные к таким сложным условиям. 

