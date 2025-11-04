Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, сообщает ТАСС.

Вместе с главой государства в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Путин подошел к памятнику, напротив которого уже собрались участники церемонии, и тепло поприветствовал каждого из представителей религиозных конфессий.

Под звуки военного оркестра почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду из цветов, перевитую лентой в цветах российского триколора.

Затем Путин и Патриарх Кирилл возложили к памятнику букеты цветов. Российский лидер традиционно принес к подножию букет алых роз.

В России День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Этот скульптурный монумент создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.