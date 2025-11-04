Число пострадавших при землетрясении в Афганистане достигло 860

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает гибель не менее 22 человек в результате землетрясения в Афганистане, число пострадавших увеличилось до 860. Об этом сообщил ее официальный представитель Кристиан Линдмайер.

"Согласно последним данным, в результате землетрясения в Афганистане 22 человека погибли, 860 получили ранения", - отметил он в ходе брифинге для журналистов в Женеве. По информации ВОЗ, 400 из них были доставлены в медучреждения региона, часть из которых была разрушена из-за удара стихии. Линдмайер уточнил, что поисково-спасательные операции в регионе продолжаются, число жертв может увеличиться.

Некоторое время назад телеканал TOLOnews информировал о 27 погибших и 830 пострадавших.

В ночь на 3 ноября в провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен существенный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают порядка 523 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.