Москва
4 ноября 2025 / 20:40
Общество
В Казахстане задержали 15 человек за похищение невест
4 ноября 2025 / 17:45
В Казахстане задержали 15 человек за похищение невест
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Казахстане задержали 15 человек за похищение невест в течение полутора месяцев после вступления в силу нового закона, который ввел в Уголовный кодекс статью с наказанием за принуждение к браку. Об этом информировали в медиацентре МВД республики.

Сообщается, что "с момента вступления в силу новых изменений подразделения органов внутренних дел возбудили семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент".

Полиция также распространила видео с камер наблюдения со случаями похищения женщин на улицах. В ведомстве призвали очевидцев не игнорировать такие ситуации, а незамедлительно сообщать о них в полицию.

Закон с поправкой в Уголовный кодекс, который подразумевает введение уголовной ответственности за принуждение к браку или сожительству, вступил в силу в Казахстане с 16 сентября. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы, причем добровольное освобождение женщины не является основанием для прекращения уголовного дела в отношении похитителей.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что оправдываться якобы национальными традициями и похищать невест - это "вопиющее мракобесие", не совместимое с современным обществом. 

