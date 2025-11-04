Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
FT: скончался богатейший человек в Великобритании Гопи Хиндуджа
4 ноября 2025 / 17:59
FT: скончался богатейший человек в Великобритании Гопи Хиндуджа
© Aaron Chown/ PA Images via Getty Images/ТАСС

Самый богатый человек в Великобритании предприниматель Гопи Хиндуджа скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

Согласно еженедельной газете The Sunday Times, общее состояние семьи предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа, оценивается в 35,3 млрд фунтов (порядка $46,1 млрд). Ей принадлежит конгломерат Hinduja Group, который инвестирует во многие отрасли экономики, включая банковский сектор, недвижимость, нефтедобычу, автомобилестроение и индустрию развлечений.

По информации FT, Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и помог компании трансформироваться в крупный международный бизнес. Сама фирма была основана в Индии в начале XX века, а ее главный зарубежный офис находился в Тегеране до Исламской революции 1979 года. Предприниматель и его старший брат Шри Хиндуджа переехали в Лондон в 1980-е годы, откуда управляли деятельностью Hinduja Group. Шри Хиндуджа ушел из жизни в 2023 году.

