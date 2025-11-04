Кадыров: Россия является примером братства народов на протяжении веков

Россия на протяжении веков представляет собой пример братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий. На это в своем поздравлении с Днем народного единства обратил внимание глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Подобное многообразие, которое основано на духовной близости и взаимном уважении, является прочным фундаментом российского общества, указал он в Telegram-канале. Кадыров убежден, что именно в единстве заключается сила России, уверенность в завтрашнем дне и великая историческая миссия.

По его словам, гарантом стабильности Российской Федерации является президент страны Владимир Путин.

"Его твердая позиция, дальновидная политика и неустанная забота о судьбе народа способствуют укреплению единства России, ее суверенитета и авторитета на мировой арене", - подчеркнул руководитель региона.

Вместе с тем он отметил, что в этот день особого внимания заслуживают те, кто стоит на страже мира и безопасности РФ.