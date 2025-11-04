Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политика
Гросси: МАГАТЭ постоянно играет роль посредника между Москвой и Киевом
4 ноября 2025 / 18:29
© AP Photo/ Florian Schroetter/ТАСС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его организация на постоянной основе выступает в качестве посредника между Россией и Украиной, передает агентство Reuters.
Вместе с тем МАГАТЭ наблюдает за соблюдением положений временного "режима тишины" на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Режим тишины" начал действовать с 18 октября, он был объявлен с целью восстановления линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС.