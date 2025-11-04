Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Общество
Смерть экс-вице-президента США Чейни наступила из-за осложнений после пневмонии
4 ноября 2025 / 18:45
© AP Photo/ Kamran Jebreili/ТАСС
Причиной смерти Дика Чейни, занимавшего пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего, послужили сердечно-сосудистые заболевания и осложнения после пневмонии. Об этом со ссылкой на заявление его семьи передает телеканал CNN.
Сообщается, что политик страдал от сердечно-сосудистых заболеваний большую часть своей жизни, перенес несколько сердечных приступов, однако "прожил полную, активную жизнь".
Вдова Чейни Линн, чьи слова приводит CNN, рассказала, что он скончался из-за осложнений, вызванных пневмонией.
В 2012 году Чейни перенес операцию по пересадке сердца. Он умер на 85-м году жизни. У политика остались жена, две дочери и семь внуков.