Смерть экс-вице-президента США Чейни наступила из-за осложнений после пневмонии

Причиной смерти Дика Чейни, занимавшего пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего, послужили сердечно-сосудистые заболевания и осложнения после пневмонии. Об этом со ссылкой на заявление его семьи передает телеканал CNN.

Сообщается, что политик страдал от сердечно-сосудистых заболеваний большую часть своей жизни, перенес несколько сердечных приступов, однако "прожил полную, активную жизнь".

Вдова Чейни Линн, чьи слова приводит CNN, рассказала, что он скончался из-за осложнений, вызванных пневмонией.

В 2012 году Чейни перенес операцию по пересадке сердца. Он умер на 85-м году жизни. У политика остались жена, две дочери и семь внуков.