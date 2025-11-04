Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2025 / 22:12
КОТИРОВКИ
USD
04/11
80.8861
EUR
04/11
93.3848
Новости часа
Путин отметил, что сохранение суверенитета России заключается в единстве Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Орешкин
Москва
4 ноября 2025 / 22:12
Котировки
USD
04/11
80.8861
0.0000
EUR
04/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве
4 ноября 2025 / 18:59
Президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве
© Виталий Невар/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на срочную службу в течение календарного года.

Нововведения предполагают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, определены особые сроки отправки на военную службу для ряда категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Закон также подразумевает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет составлять более 30 дней со дня ее размещения в реестре. Вместе с тем призывная комиссия получает возможность принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Нововведения призваны "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

Нормы, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с начала 2026 года. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:18
Путин отметил, что сохранение суверенитета России заключается в единстве
19:59
Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Орешкин
19:47
Президент РФ подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов
19:45
Каллас: Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут присоединиться ЕС к 2030 году
19:33
В Вологде состоялась церемония открытия памятника Ивану Грозному
19:15
Карл III посвятил Бекхэма в рыцари
18:59
Президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве
18:45
Смерть экс-вице-президента США Чейни наступила из-за осложнений после пневмонии
18:29
Гросси: МАГАТЭ постоянно играет роль посредника между Москвой и Киевом
18:17
Кадыров: Россия является примером братства народов на протяжении веков
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения