Президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на срочную службу в течение календарного года.

Нововведения предполагают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Согласно документу, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, определены особые сроки отправки на военную службу для ряда категорий граждан. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Закон также подразумевает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет составлять более 30 дней со дня ее размещения в реестре. Вместе с тем призывная комиссия получает возможность принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а у военкоматов появится право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Нововведения призваны "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

Нормы, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с начала 2026 года.