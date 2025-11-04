Карл III посвятил Бекхэма в рыцари

Король Великобритании Карл III провел в Виндзорском замке церемонию посвящения в рыцари бывшего полузащитника сборной Англии по футболу и клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма. Об этом информировала вещательная корпорация Би-би-си.

"Я не могу испытывать большей гордости, чем сейчас. Люди знают, насколько я патриотичен. Я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи", - отметил 50-летний Бекхэм.

О присуждении футболисту рыцарского звания стало известно 13 июня, когда на сайте правительства Великобритании был размещен список лауреатов государственных наград по случаю официального дня рождения Карла III. Бекхэм был удостоен рыцарского звания и почетной приставки "сэр" за заслуги в области спорта и благотворительности.