4 ноября 2025
Новости часа
Путин отметил, что сохранение суверенитета России заключается в единстве Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Орешкин
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
В Вологде состоялась церемония открытия памятника Ивану Грозному
4 ноября 2025 / 19:33
В Вологде состоялась церемония открытия памятника Ивану Грозному
© Даниил Зинченко/ ТАСС

В День народного единства в Вологде открыли памятник Ивану IV Грозному, бронзовый девятиметровый монумент размещен у трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Автором скульптуры выступил московский скульптор Михаил Красильников, ранее участвовавший в создании рельефа для Храма Христа Спасителя.

Как обратил внимание губернатор Георгий Филимонов, Вологда напрямую связана с именем великого царя Иоанна Васильевича Грозного.

"Где, как ни в Вологде, на центральной Кремлевской площади, стоять этому памятнику. Я рад, что история расставляет все на свои места, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов и утверждаем торжество православия", - сказал он, выступая на открытии.

Ранее Филимонов выступил инициатором установки памятника, отметив, что Иван Грозный воспринимал Вологду как столицу Русского государства и воплощал здесь свои амбициозные планы. Именно при нем был возведен Софийский собор - первое каменное здание Вологды, его архитектурная доминанта.

В День народного единства также состоялось открытие обновленной Кремлевской площади в центре Вологды - одного из ключевых общественных пространств города, благоустроенных в 2025 году.

В 1566 году Иван Грозный распорядился организовать в Вологде строительство нового каменного кремля, намереваясь разместить в Вологде свою северную резиденцию. В 1569 году в Вологде началось масштабное строительство верфей и речного флота. На некоторое время в город была перевезена государственная казна и библиотека. В 1571 году царь по неясным причинам остановил стройку в Вологде. Лишь одну стену успели возвести в камне. Сегодня кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора внутри бывших крепостных сооружений. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
