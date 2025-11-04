Каллас: Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут присоединиться ЕС к 2030 году

Новые страны могут войти в состав Европейского союза к 2030 году, в их числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. С таким заявлением выступила глава дипслужбы сообщества Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.

"Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к Евросоюзу к 2030 году", - сказала она, отметив, что наилучшие перспективы, согласно оценкам Еврокомиссии, ожидают четыре упомянутые страны.

Вместе с тем Каллас обратила внимание, что для Украины вступление в Евросоюз должно стать в том числе "важной гарантией безопасности".

Со своей стороны, еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Еврокомиссия поддерживает амбиции Черногории "закончить переговоры о приеме в ЕС к 2026 году, Албании - к 2027 году, Украины и Молдавии - к 2028 году", несмотря на то что пока переговоры с Киевом и Кишиневом на практике еще не начинались. Кос акцентировала, что "реформы в этих странах должны продолжаться".