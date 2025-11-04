Президент РФ подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

Как ранее уточнил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках законопроекта "ни о какой мобилизации речь не идет". На сборы будут привлекать "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан".

Нововведения подразумевают, что на основании указа президента РФ резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. В Генштабе ВС РФ заявляли, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определяет правительство России.

В Генштабе также обратили внимание, что резервистов "важно не путать с контрактниками - действующими военнослужащими". "Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц", - пояснил Цимлянский.

Вместе с тем участники специальных сборов получают все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов.