Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Орешкин

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в саммите Группы двадцати (G20), ее возглавит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию РФ для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации РФ: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента РФ (глава делегации)", - следует и текста документа.