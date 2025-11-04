Путин отметил, что сохранение суверенитета России заключается в единстве

Само понятие единства означает сохранение России, ее суверенитета и государственности. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле.

"Безусловно, это, в первую очередь, праздник россиян, и он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну. А потому, что само понятие единства и единения означает не что иное, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности. Вот еще главный смысл происходящих сегодня событий", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание, что в зале присутствуют люди, которые много сделали для решения этой фундаментальной задачи - для сохранения российской государственности. Путин выразил благодарность собравшимся за это.