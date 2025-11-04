Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 ноября 2025 / 23:43
Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет Путин заявил, что серийное производство "Орешника" уже идет
Спорт
Спорт
Российские ватерполисты допущены к международным турнирам
4 ноября 2025 / 20:40
Российские ватерполисты допущены к международным турнирам
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с начала 2026 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Россияне будут допущены до турниров в нейтральном статусе, на соревнованиях им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со своей страной. Аналогичные критерии будут действовать и в отношении ватерполистов из Белоруссии. 

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Согласно документу, "настоящие принципы приняты бюро World Aquatics и применимы к атлетам, желающим принять участие в любом соревновании под эгидой World Aquatics или любом соревновании, проводимом континентальной федерацией в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, водном поло, прыжках в воду во всех возрастных категориях".

Российские ватерполисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года. В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также мужской и женский Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в 2027 году в Венгрии.

Ранее World Aquatics допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на ЧМ по водным видам спорта. 

