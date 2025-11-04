Президент РФ Владимир Путин упомянул запуск серийного производства комплекса "Орешник" в числе других успехов российских оружейников. Он выступил с речью в ходе церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

"Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются", - подчеркнул глава государства, выделив "постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления ракетной обороны", - констатировал верховный главнокомандующий.