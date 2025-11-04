Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

"Юрий Николаев ушел на небеса..." - указал он, напомнив, что в эфире передачи "Сегодня вечером" ранее отметили профессиональный юбилей народного артиста. - "Давайте вместе вспомним... Светлая память".

Юрий Николаев известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера исполнил роли в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры №25", "Прежде, чем расстаться" и других.

Николаев является народным артистом РФ (1998), удостоен орденов Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.