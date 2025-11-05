Зохран Мамдани объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка

Демократ Зохран Мамдани заявил, что 1 января 2026 года станет новым мэром Нью-Йорка. Его речь транслировали ведущие американские телеканалы.

"Первого января я буду приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка", - сказал он, выступая перед сторонниками. В своей речи Мамдани дал обещание сделать мегаполис более доступным для проживания рабочего класса. Он станет первым мусульманином на этой должности.

Подсчет голосов еще продолжается, но крупные американские СМИ, в том числе телеканалы Fox News и NBC News, агентство Associated Press, газеты The Wall Street Journal и The New York Times, уже прогнозируют победу Мамдани. Он уверенно лидирует, оставив позади независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.

Мамдани в рамках предвыборной кампании обещал заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть продуктовых магазинов с низкими ценами, повысить к 2030 году минимальную зарплату с $16,5 до $30 в час. Для финансирования своих социальных инициатив он планирует увеличить налоги на богатство, а также ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перераспределить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов.

Нынешним главой Нью-Йорка является Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание в качестве независимого кандидата, однако в сентябре вышел из предвыборной гонки.