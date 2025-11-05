Вучич заявил, что не намерен вводить антироссийские санкции ради ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует признавать независимость Косова и применять санкции в отношении России для ускорения процесса евроинтеграции.

"У нас есть выбор. Хотите - буквально завтра вводим санкции против России. Хотите - завтра же заявляем, что признаем независимость Косова, и окажемся в Евросоюзе, когда только пожелаете", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе по итогам саммита о расширении ЕС.

Вучич отметил, что подобные шаги для Белграда неприемлемы.

"Только скажите - вы хотите, чтобы это была наша политика? А я не думаю, что мы должны признавать независимое Косово. Я не думаю, что мы должны применять санкции", - подчеркнул он.

Президент убежден, что давление на Сербию носит исключительно политический характер. "Здесь чистая геополитика, ничего больше", - указал он.

Вместе с тем Вучич акцентировал, что Сербия самостоятельно определяет свою внешнюю политику. "До сих пор это был наш выбор, не их - наш", - добавил он.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. По его словам, Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы.