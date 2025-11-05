Порядка 60% украинских беженцев планируют остаться в Германии надолго

Порядка 60% украинских беженцев, находящихся в ФРГ, собираются задержаться в стране надолго. Об этом свидетельствуют данные доклада Федерального института демографических исследований (BiB), опубликованного на сайте учреждения.

Согласно документу, 59% украинцев планируют остаться в Германии "навсегда" или по меньшей мере "на несколько лет". При этом две трети из них не возвращались на родину уже около трех лет. Из высказавших такое намерение 49% взрослых украинцев, 34% детей и подростков.

В докладе сказано, что половина (51%) трудоспособных украинцев, прибывших в ФРГ в поисках убежища в период с февраля по май 2022 года, нашли в стране работу.

Институт каждые шесть месяцев проводит опрос среди украинцев, начиная с лета 2022 года. Всего за это время в нем приняли участие около 40 тыс. человек. В последний раз исследование проводилось летом текущего года. Были опрошены свыше 6 тыс. человек.

По информации BiB, в Германии находятся около 1,2 млн украинских граждан.