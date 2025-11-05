Нынешнее руководство Венгрии не допустит того, чтобы Украина получила членство в Европейском союзе. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца текущего года.

"Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Евросоюза. И поскольку вопрос о расширении сообщества требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в ЕС, Украина не будет членом ЕС", - следует из заявления министра, распространенного венгерским МИД.

В нем также подчеркивается, что лидеры Евросоюза стремятся привести к власти в Венгрии оппозиционную партию "Тиса", которая готова поддержать ускоренное присоединение Украины к сообществу "и тем самым подтолкнуть Европу к войне". "Мы этого не допустим, так как венгерский народ не хочет воевать", - указал Сийярто.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о вступлении страны в сообщество.

В тот день в Венгрии были обнародованы результаты референдума, в котором приняли участие свыше 2 млн человек. Из них 95% высказались против ускоренного приема Украины в ЕС. Орбан заявил, что при решении этого вопроса будет руководствоваться мнением своих сограждан.