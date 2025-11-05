Рамапоса назвал главную тему саммита Группы двадцати

Центральной темой саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в ЮАР в этом месяце, станет проблема неравенства в мире и путей его преодоления. Об этом заявил председатель саммита, президент ЮАР Сирил Рамапоса, получая доклад о глобальном неравенстве, подготовленный группой международных экспертов во главе с лауреатом Нобелевской премии по экономике профессором Джозефом Стиглицем.

"Неравенство подрывает надежды огромного числа людей на лучшую жизнь. Оно усиливает разрыв между бедными странами глобального Юга и государствами с высоким уровнем доходов населения", - сказал Рамапоса, трансляция выступления которого велась на правительственном портале.

По его словам, неравенство усиливается сейчас ростом цен на продовольствие и энергоносители, торговыми войнами и увеличением задолженности. "Все это усугубляет растущий разрыв между богатыми и остальным миром, подрывая прогресс и динамику экономического развития", - указал политик.

Он обратил внимание, что в полученном им докладе рассматриваются причины и движущие силы неравенства. "В этом докладе также изложены разумные и прагматичные шаги, которые мы можем предпринять для его сокращения. Этот доклад, являющийся планом действий по достижению большего равенства, поддерживает цель председательства ЮАР в G20 - включить проблему неравенства в международную повестку дня", - добавил президент ЮАР.

Саммит в Йоханнесбурге пройдет 22-23 ноября. С его завершением председательство в организации примут США.