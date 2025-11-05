Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижался

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 ноября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрировал рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,67% и торговался на уровне 2 553,74 пункта, индекс РТС также снижался на 0,67% и составлял 994,59 пункта. Курс юаня прибавлял 11,55 коп. и находился на отметке в 11,27 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 547,35 пункта (-0,92%), индекс РТС составлял 992,1 пункта (-0,92%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и достигал 11,301 руб. (+14,6 коп.).