Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA
5 ноября 2025 / 12:17
Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул миллиардера Джареда Айзекмана кандидатом на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сегодня я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, летчика и астронавта Джареда Айзекмана в качестве кандидата на пост директора NASA", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

По словам главы Белого дома, "страсть Джареда к космосу, его опыт астронавта и стремление расширить границы в исследованиях, раскрыть тайны Вселенной, а также развивать новую экономику в космосе делают его идеальным кандидатом для того, чтобы открыть для NASA новую эпоху".

Трамп также отметил, что министр транспорта США Шон Даффи, который является исполняющий обязанности директора NASA, "проделал невероятную работу".

В сентябре прошлого года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Айзекман сотрудничает с компанией SpaceX Илона Маска.

Ранее в текущем году Трамп уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. Однако 31 мая президент США заявил об отзыве его кандидатуры. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

