Спорт
Спорт
Россияне спустя четыре года выступят на ЧМ по прыжкам на батуте
5 ноября 2025 / 12:29
Россияне спустя четыре года выступят на ЧМ по прыжкам на батуте
© Александр Щербак/ ТАСС

Россияне примут участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте, который пройдет в испанской Памплоне с 5 по 9 ноября. В последний раз спортсмены из России участвовали в мировом первенстве четыре года назад.

Участие российской команды стало возможным благодаря решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая разрешила спортсменам из России и Белоруссии соревноваться в нейтральном статусе. 

Уже ближе к началу турнира 10 из 25 российских спортсменов не получили визы для выезда в Испанию. В соревнованиях не примут участия российские команды в двойном мини-трампе и акробатической дорожке.

На предыдущем чемпионате мира в 2021 году в Баку, где россияне выступали в последний раз, они заняли первое общекомандное место с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были представители Китая (2-2-0), третьими - британцы (2-1-2). 

