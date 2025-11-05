Гросси отметил, что у Ирана остался почти весь обогащенный уран

Почти весь обогащенный уран после атак Израиля и США все еще остается в Иране. На это обратил внимание гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times.

"Ущерб был огромным, но, согласно нашим подсчетам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, по-прежнему там. Материал все еще там, и, хотя мы не связываем его с какой-либо конечной целью, очевидно, что само существование материала такого высокого уровня обогащения, вызывает тревогу", - указал он.

Некоторое время назад глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти исламской республики намерены продолжать обогащение урана в мирных целях и исключают возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.