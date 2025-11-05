Шатдаун в Соединенных Штатах стал самым продолжительным в их истории

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), которая началась 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы).

Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года. Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом информировал о подписании Трампом соответствующего закона. Приостановка работы американского правительства продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

На 20:24 4 ноября (04:24 мск 5 ноября) проект закона, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. Ввиду того, что Соединенные Штаты 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты. Так, он стал самым продолжительным в истории США.