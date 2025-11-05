Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 14:50
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
Москва
5 ноября 2025 / 14:50
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Политика и религия
Экономика
Шатдаун в Соединенных Штатах стал самым продолжительным в их истории
5 ноября 2025 / 12:58
Шатдаун в Соединенных Штатах стал самым продолжительным в их истории
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), которая началась 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы).

Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года. Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом информировал о подписании Трампом соответствующего закона. Приостановка работы американского правительства продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

На 20:24 4 ноября (04:24 мск 5 ноября) проект закона, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. Ввиду того, что Соединенные Штаты 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты. Так, он стал самым продолжительным в истории США.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:33
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время
13:14
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
12:58
Шатдаун в Соединенных Штатах стал самым продолжительным в их истории
12:44
Гросси отметил, что у Ирана остался почти весь обогащенный уран
12:29
Россияне спустя четыре года выступят на ЧМ по прыжкам на батуте
12:17
Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижался
11:38
Рамапоса назвал главную тему саммита Группы двадцати
11:18
Сийярто заявил, что Венгрия не допустит членства Украины в ЕС
10:59
Порядка 60% украинских беженцев планируют остаться в Германии надолго
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения