Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов

Вооруженные силы России за прошедшие сутки атаковали цех сборки украинских дронов, объекты военной энергетики, склады боеприпасов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что целями ударов выступили обеспечивающие деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цех сборки беспилотников, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников в 142 районах.

Поражение целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, указали в российском оборонном ведомстве.