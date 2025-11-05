Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 14:50
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Безопасность
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
5 ноября 2025 / 13:14
© Александр Река/ ТАСС

Вооруженные силы России за прошедшие сутки атаковали цех сборки украинских дронов, объекты военной энергетики, склады боеприпасов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что целями ударов выступили обеспечивающие деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цех сборки беспилотников, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников в 142 районах.

Поражение целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, указали в российском оборонном ведомстве.

