В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время

Региональные власти в России самостоятельно устанавливают правила соблюдения режима тишины в определенное время суток. Так, жителям столицы за шум сегодня грозит штраф от 500 рублей до 4 тыс. рублей, указал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

По его словам, управленцы в регионах "лучше знакомы с территориальными особенностями, условиями проживания и плотностью населения", в этой связи понимают, как правильно установить временные рамки соблюдения режима тишины в многоквартирных домах.

"Каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за шум в неположенное время грозит штраф от 500 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 4 до 8 тысяч рублей для ИП, и для юрлиц - от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области он составляет от тысячи до трех для физлиц, для ИП - от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. В каждом регионе свои цифры", - пояснил парламентарий.

Кроме того, он отметил, что у субъектов РФ есть и единые правила в контексте режима тишины - "запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить тихий час днем". "Время такого перерыва, как правило, устанавливается регионами в промежуток с 13 до 15 часов", - добавил Колунов.

Депутат уточнил, что в случае нарушения соседями режима тишины следует обратиться в полицию - правоохранители будут обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административном правонарушении. "В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф", - заключил он.