В Прикамье обнаружены тела четырех рыбаков

В акватории реки Вишеры в Пермском крае были обнаружены тела четырех рыбаков. По факту их гибели инициирована проверка, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону сообщает ТАСС.

"Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере", - говорится в сообщении.

Тела мужчин 1958 и 1983 годов рождения были найдены в реке недалеко от поселка Данилов Луг. Согласно информации следователей, тела были запутаны в рыболовных сетях.

"В 1,5 километра от поселка Данилов Луг обнаружена еще одна перевернутая лодка. Рядом с ней также найдены тела двух мужчин 1959 и 1971 годов рождения, запутанные в рыболовные сети. Предварительно, происшествия произошли во время ночной рыбалки", - указали в ведомстве.